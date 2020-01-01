обладают высоким уровнем компетенции по определенной теме, в рамках которой делятся своим опытом и знаниями с читателями.подробнее о направлении
настраивают рабочие процессы по формированию и реализации продуктов блогеров экспертов, с привлечением специалистов из разных областей.подробнее о направлении
лица, осуществляющее деятельность в форме оказания услуг, продаж или производства, направленную на получение прибыли.подробнее о направлении
Анализ существующего продукта, предложим идеи и рассмотрим варианты создания оптимального конкурентного продукта.
Анализ существующих посадочных страниц для взаимодействия с клиентами. Блог, сайт, страницы в социальных медиа.
Разработка дизайна стратегии продукта. Оформление существующих посадочных страниц, либо создание новых. Сайт, страницы в социальных медиа.
Разработка стратегии соответствующей поставленным целям. Определение временных интервалов реализации.
Составление контент плана в соответствии с выбранной стратегией. Контент-воронка, как система.
Сопровождение процесса реализации продукта. Клиенты, площадки для реализации, рассчеты.