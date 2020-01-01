Продюсирование экспертов | Наставничество продюсеров

Профессиональные запуски
экспертных блогов

Мои клиенты:

Блогеры эксперты

обладают высоким уровнем компетенции по определенной теме, в рамках которой делятся своим опытом и знаниями с читателями.

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Продюсеры блогеров

настраивают рабочие процессы по формированию и реализации продуктов блогеров экспертов, с привлечением специалистов из разных областей.

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Предприниматели

лица, осуществляющее деятельность в форме оказания услуг, продаж или производства, направленную на получение прибыли. 

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Форматы работы:

  1. Наставничество по системным продажам для экспертов

    1. Упакуем навыки и опыт в сильный продукт
    2. Выстроим индивидуальную систему действий и продаж
    3. Превратим запуск своего продукта в рабочую бизнес-систему
    4. Увеличим доход в 2-4 раза без постоянного выгорания

  2. Консультация по продажам

    1. С чего начать продажи продукта
    2. Как создать продукт, который будет всем нужен
    3. Как перевести свой бизнес в онлайн, с чего начать
    4. Воронка продаж, как привлекать клиентов
    5. Прогревы. Как заложить нужные смыслы в прогрев



Работаю с вопросами:

Аналитики продукта

Анализ существующего продукта, предложим идеи и рассмотрим варианты создания оптимального конкурентного продукта.

Аналитики площадок

Анализ существующих посадочных страниц для взаимодействия с клиентами. Блог, сайт, страницы в социальных медиа.

Упаковки продукта

Разработка дизайна стратегии продукта. Оформление существующих посадочных страниц, либо создание новых. Сайт, страницы в социальных медиа.

Стратегии

Разработка стратегии соответствующей поставленным целям. Определение временных интервалов реализации.

Контента

Составление контент плана в соответствии с выбранной стратегией. Контент-воронка, как система.

Сопровождения

Сопровождение процесса реализации продукта. Клиенты, площадки для реализации, рассчеты.

7 +

успешных запусков с полным циклом

47 +

новых информационных продуктов за год

136

аккаунтов получилию эффективную аналитику

34

блогера воспользовались услугой работа с наставником

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Диета

Марафоны, вебинары, книги

Фитнес

Марафоны, вебинары, программы

Изучение языков

Курсы, вебинары, программы

Психология

Курсы, вебинары, программы

Красота

Курсы, консультации, вебинары

Строительство

Консультации, вебинары

Отличная команда. Работала с удовольствием, не отвлекаясь на рутину продвижения, на планы контента.
Полностью организовали площадку для моих клиентов, я предоставляла только свои знания.
Ни каких проблем с расчётами, как у клиентов так и у меня не возникало.

Катя Блохина

Ниша: психологии

Хотел все сделать самостоятельно. Обратился за помощью по консультационному
сопровождению. Организовал свой собственный курс по торгам на валютных рынках.
Не большой доход, но большой опыт. Большая организационная нагрузка.Для создания качественного
продукта необходимо уделять этому больше время
Поэтому для этого нужна команда.

Зорин Кирил

Ниша: финансам

Отлично сформированный план по контенту. План по фото, видео. Не нужно отвлекаться
на эту часть процесса и можно полностью отдаться творчеству и делать все гораздо интереснее.
Курс уже был, но мы его усовершенствовали и сделали насыщеннее и интереснее.
В финале регистраций больше чем планировали.

Рая Ленивая

Ниша: фитнес

Ваши вопросы:

Моя основная задача не обучение, а наставничество и консультация. Практика — это самое лучше обучение. Вовремя реальной работы вы узнаете и освоите гораздо больше знаний, чем на любом крутом курсе.
Во-первых, если вам нравится это направление деятельности, то не стоит все бросать после первого провала. Во-вторых, необходимо провести анализ вашего неудачного опыта, сделать выводы и двигаться вперед. Даже опытные блогеры и продюсеры нанимают консультантов минимизируя риски. Новичкам данную статью расходов нужно предусмотреть обязательно.
Абсолютно индивидуальный подход к каждому клиенту. Разные задачи, разный объем работы. Не нужно стеснятся знакомиться. Пишите в чат телеграмм или другой удобный для вас способ общения.

На связи в основных мессенджерах

с 9-00 до 17-00 МСК

отвечу на ваши вопросы

+7 900 310 30 30